Publié le Mardi 28 Décembre à 16H09 / Actualisé le Mardi 28 Décembre à 16H22

Le préfet Jacques Billant a finalement rencontré les élu.e.s de l'île dès ce mardi 28 décembre 2021, suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex. La Réunion est repassée ce mardi en état d'urgence sanitaire, jusqu'au 31 mars. L'éventualité d'un couvre-feu a été évoquée au cour de la réunion. Les maires présent.e.s ont cependant demandé, si une telle décision devait être prise, de ne pas l'instaurer avant le 3 janvier 2022. A l'approche du Nouvel an, les Réunionnais ont déjà fait leurs achats et courses diverses. Les élu.e.s demandent aux autorités de laisser la population réveillonner. Le préfet les a écoutés et a indiqué qu'une réunion inter-ministérielle était prévue par la suite, celle-ci est en cours. Jacques Billant devrait s'exprimer ce mercredi 29 décembre, ou bien par voie de communiqué ou bien via une conférence de presse (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

