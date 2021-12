Publié le Mercredi 29 Décembre à 15H06 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 15H24

Lors de ses annonces ce lundi 27 décembre 2021, le Premier ministre Jean Castex a présenté une nouvelle mesure qui entrera en vigueur ce lundi 3 janvier : l'interdiction de manger dans les transports collectifs, "y compris longue distance". Or le voyage est de plus de 11 heures entre l'Hexagone et La Réunion. Interrogé, le ministère des Outre-mer nous indique que la mesure ne s'applique par aux Outre-mer (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

