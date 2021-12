Les attestations de déplacement durant les horaires de couvre-feu sont désormais disponible sur le site de la préfecture. Seules les sorties pour motifs impérieux seront autorisées entre 21h et 5h du matin, à partir du samedi 1er janvier 2022. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com).

Pour rappel, un couvre-feu a été décidé par le préfet suite à la nouvelle dégradation de la situation sanitaire dans l'île. Il faudra donc se munir d'une attestation de déplacement, en version papier ou électronique, pour pouvoir se déplacer pendant les horaires du couvre-feu. Celle-ci est à retrouver sur le site de la préfecture.

Les motifs impérieux pour pouvoir sortir sont les suivants :

- Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation ;

- Déplacements pour les consultations de soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ;

- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants ;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

- Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative ;

- Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;

- Besoins des animaux de compagnie dans un rayon de 1km autour du domicile

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions mentionnées peuvent présenter l’attestation de déplacement (au choix) :

électronique

imprimée,

sur téléphone au format pdf ou QR code généré par l’application #TousAntiCovid,

manuscrite (avec mention du nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, motif du déplacement, date et heure de début de sortie) .

En complément de cette attestation, il est demandé de se munir d’une pièce d’identité lors des déplacements pendant les horaires de couvre-feu.

