C'est ce samedi 1er janvier 2022 que débute le couvre-feu annoncé par le préfet Jacques Billant mercredi 29 décembre. De 21h à 5h, seules les personnes disposant d'un motif impérieux seront autorisées à circuler. Pour les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les cinémas ou le monde du sport, il faudra à nouveau prendre l'habitude de tout fermer plus tôt. Une mesure prise pour faire face à la vague Omicron. La situation est tendue dans les services de réanimation du CHU, où 95% des lits sont occupés. Ce samedi également de nouvelles jauges sont imposées dans les établissements recevant du public et tous les rassemblements festifs sont interdits. La nouvelle année commence donc sous les restrictions. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Et bonne année ! Si toute l'équipe d'Imaz Press vous souhaite évidemment tout le meilleur pour 2022, il faut avouer qu'un couvre-feu n'était pas la façon idéale de commencer l'année. Ce samedi 1er janvier, à 21h, tous.tes les Réunionnais.es doivent être rentré.e.s à la maison. Il faudra obligatoirement y rester jusqu'à 5h du matin. Cette mesure se poursuit jusqu'au 23 janvier inclus. Seules les personnes ayant un motif impérieux peuvent se déplacer, munies d'une attestation que l'on peut télécharger ici. Pour rappel, ces motifs peuvent être d'ordre professionnel ou personnel (santé, aide à un proche...). Mais l'attestation redevient obligatoire.

- Jauges rétablies, pas de rassemblement autorisé -

Ce samedi, d'autres mesures prennent effet dès le début de la journée. Les établissements recevant du public (ERP) doivent de nouveau appliquer des jauges, en fonction de leur surface. Les bars et restaurants ne peuvent plus accueillir au-delà de 75% de leur capacité. Les tables ne peuvent accueillir que six personnes.

Les rassemblements festifs dans les ERP de type gymnase et salle communale sont désormais interdits. Les rassemblements, hors manifestations revendicatives ou cultuelles, sont interdits dans l’espace public. Pour les grands événements, une jauge maximale de 2.000 personnes en intérieur et 5.000 personnes en extérieur est instaurée, comme indiqué précédemment par Jean Castex.

Pour veiller au respect de ces nouvelles mesures, les contrôles seront renforcés, a affirmé le préfet Jacques Billant. Les visiteurs souhaitant se rendre au volcan pour voir l'éruption toujours en cours au Piton de la Fournaise ne pourront plus voir le spectacle de nuit.

- Les autres mesures restent en place -

Les anciennes mesures sont toujours d'actualité à savoir le port du masque en intérieur comme en extérieur dans l'espace public ou encore l'interdiction des pique-niques et des bivouacs. Ce lundi 3 janvier, ce nouvelles mesures entrent en vigueur, annoncées en début de semaine par le gouvernement. Le télétravail deviendra obligatoire là où c'est possible à raison de trois jours par semaine voire quatre si possible, sous peine d'amende.

Ce lundi 3 janvier également, il sera interdit de manger et boire dans les cinémas et les transports collectifs (sauf pour les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer). La consommation debout reste interdite dans les bars et les restaurants, tout comme la danse. La fermeture des discothèques est prolongée jusqu'au 23 janvier inclus.

Côté voyages, le test PCR ou antigénique est toujouurs demandé aux passagers avant le vol, que ce soit vers La Réunion ou vers la Métropole, pour les vaccinés comme les non vaccinés. Les motifs impérieux restent en place pour les non vaccinés, tandis que les vaccinés doivent présenter leur pass sanitaire.

