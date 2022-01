Selon une information de BFMTV, citant des "sources concordantes", "les débats sur le pass vaccinal reprendront ce mardi en fin d'après-midi (début de soirée, heure de La Réunion) à l'Assemblée nationale". L'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée ce lundi soir 3 janvier 2022

Une majorité de députés ont refusé, à main levée, la poursuite des débats après minuit, selon un décompte de la présidente de séance. Peu avant, Olvier Veran, ministre de la Santé, avait demandé la poursuite des débats au-delà de minuit. "L'enjeu en vaut très largement la chandelle (...) nous souhaitons aller jusqu'au bout de ce texte et sans délai" avait déclaré le ministre.

À l'annonce du résultat, une partie de l'opposition a lancé des applaudissements nourris. À tel point qu'Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale a été contrainte d'appeler les parlementaires à de "la retenue"

Le gouvernement demande la prolongation des débats au-delà de minuit.

Les députés votent contre cette proposition : la séance est donc levée.

"Chacune de vos gesticulations est une insulte aux personnes qui sont mortes (du Covid-19)" avait lancé,avantle vote le député LREM Raphaël Gérard à ses collègues qui examinaient le texte du projet de loi sur le pass vaccinal. Atteint d'un Covid long, son témoignage a été fort et poignant.

"Ma liberté aujourd'hui c'est 30 cm de câbles et 3 kg de matériel que je porte 24h sur 24 jusqu'à la fin de mes jours", témoigne @RaphaelGerard17.

Raphaël Gérard a été frappé par la maladie pendant la première vague, en mars 2020. Il est resté à l'hôpital plusieurs jours, dont une partie dans le coma. Il garde toujours de lourde séquelles. "On est en train de parler d’un sujet qui a fait 130.000 morts, qui a fait des dizaines de milliers de personnes qui comme moi (...)vont devoir vivre jusqu’à la fin de leurs jours avec les conséquences du Covid" a-t-il déclaré.

"On peut parler de liberté, on peut brandir la liberté dans tous les sens, mais la liberté, ce n’est pas un ensemble de droits, c’est un ensemble de devoirs et un ensemble de droits, c’est un équilibre juste entre les droits et les devoirs" a-t-il ajouté.

"Ma liberté aujourd’hui, voyez, elle est là: c’est 30 centimètres de câble et trois kilos de matériel que je porte 24 heures sur 24 jusqu’à la fin de mes jours", a poursuivi Raphaël Gérard en brandissant son matériel qu’il porte en bandoulière. "C’est ça la réalité, c’est la mienne et c’est celle de dizaines de milliers de personnes dans ce pays dont la vie a été bouleversée par une épidémie" a encore lancé le député sous les applaudissements de ses collègues.

"Chaque fois que je sors dans la rue, que je prends les transports, que je prends le train, je me pose pas la question de savoir si je peux manger ou pas des cacahuètes, je me pose la question de savoir si je vais sortir sain et sauf de ce train ou si je vais repartir dans ce même enfer. C’est ça la réalité et c’est ça qu’il faut mettre en avant" a fustigé Raphaël Gérard.

Comptant parmi les principaux détracteurs du projet de loi, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a réclamé avant cela "plan global". Il avait aussi a ironisé sur "des mesures sur ceux qui ont le droit de manger du pop-corn ou de boire leur café debout ou assis".

- Application retardée dans dans les outre-mer -

Pour rappel, le projet de loi prévoit enfin l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars à La Réunion et en Martinique. Mais la date d'entrée en vigueur du pass vaccinal sera reporté en outre-mer où le taux de vaccination est plus faible.

Selon les chiffres des autorités sanitaires, au 25 décembre 2021 à La Réunion, 530 156 personnes disposaient d’un schéma vaccinal complet et 545 159 personnes avaient reçu au moins une injection.

68,4 % de la population éligible (de plus de 12 ans) était engagée dans un parcours vaccinal soit 63,7 % de la population totale. 66,6 % de la population éligible présentait un schéma vaccinal complet soit ou 61,9 % de la population totale et plus de 148 851 personnes avaient déjà effectués leur rappel.

Les nouveaux chiffres de l'épidémie à La Réunion seront seront publiés ce mardi soir par l'Agence régionale de santé (ARS). Selon les indications de Santé publique France, au dimanche 2 janvier la tension en réanimation était de 77% et le taux d'incidence (nombre de contamination pour 100.000 habitants) était de 1049,9.

