La Réunion bat de nouveaux records de contamination cette semaine, avec 9.358 cas confirmés du 24 au 31 décembre 2021. Le taux d'incidence dépasse le seuil des 1.300 cas pour 100.000 habitants. Le service de réanimation est désormais sous tension, avec 90% de taux d'occupation, dont 41 patients Covid-19. 95 lits sont disponibles dans l'île, après déprogrammation d'opérations non-urgentes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les autorités alertent sur la saturation de l’offre hospitalière. Il y a dix jours déjà, le CHU de La Réunion s’inquiétait de l’augmentation du nombre de cas de Covid-19. Lors de sa prise de parole le 29 décembre 2021, la directrice de l’ARS Martine Ladoucette a averti que la capacité maximale de lits en réanimation est désormais de 107 à La Réunion.

"La situation nationale a changé depuis le mois d'août, nous ne pourrons pas compter sur la même réserve sanitaire dont nous avons bénéficier il y a quelques mois. Il y a des hôpitaux déjà sous l'eau en Métropole" a-t-elle rappelé. "Les possibilités d'entraide du personnel hospitalier ne sont plus du tout les mêmes" a-t-elle ajouté.

• 41 patients en réanimation

41 des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid-19. Pour les personnes admises depuis le 1er décembr, 44 % sont des hommes et 56 % des femmes ; 2 % sont âgées de 0-14 ans, 25% sont âgées de 15 à 44 ans, 42% sont âgées de 45 à 64 ans, 24% sont âgées de 65 à 74 ans, et 7 % ont plus de 75 ans ; et 87 % présentent des comorbidités. 90 % des patients ne disposaient pas d’un schéma vaccinal complet.

• Record de cas

Pour la énième semaine consécutive, le nombre de cas hebdomadaire est en hausse. 9.358 cas ont été recensés en 7 jours, contre 4.807 la semaine précédente, soit près du double. Le nombre de cas journaliers est de 1.337 contre 686 la semaine précédente.

Le variant Omicron gagne du terrain à La Réunion : du 25 au 31 décembre, sur 7.212 tests criblés, 6.305 cas présentaient une mutation sous surveillance, dont 73.7 % de variant delta. "La part du variant Omicron est donc en augmentation" observent les autorités sanitaires.

• 10 décès en sept jours

Le nombre de décès est aussi en hausse, avec 10 morts à déplorer cette semaine. Par les patients, 1 était une personne âgée de 35 à 44 ans, 2 étaient âgées de 45 à 64 ans, 1 était âgée de 65 à 74 ans, et 6 personnes étaient âgées de plus de 75 ans. Neuf présentaient des comorbidités, et huit n’étaient pas vaccinées, d’après les autorités. Les 2 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.

• Le seuil de 1.300 de taux d’incidence dépassé

Le taux d’incidence explose et atteint 1.300 cas pour 100.000 habitants ce mardi soir. Le taux de positivité est en hausse à 12,2 %.% Les taux les plus élevés concernent trois tranches d’âge en particulier : les personnes de 0 à 14 ans avec 14.3%, les personnes de 25-34 ans avec 13%, et les personnes de 15-24 ans avec 12.4 %.

• 76 % de la population éligible vaccinées

Du 27 décembre au 2 janvier, 26.580 injections ont été effectuées dans l’île. Au 2 janvier, 533. 382 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 548 016 personnes ont reçu au moins une injection. 78 % de la population éligible et 76 % de la population éligible présentent un schéma vaccinal complet. 274.000 personnes sont éligibles au rappel.



www.ipreunion.com / [email protected]