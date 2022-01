Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Le Président de la République Emmanuel Macron a provoqué un véritable tollé ce mercredi 5 janvier 2021 en indiquant dans une interview au Parisien qu'il souhaitait "emmerder" les non vaccinés, via notamment le passage de la loi actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale et visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin" a appuyé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres, appuyant les propos polémiques du Président. (Photo d'illustration AFP)

Le Président de la République Emmanuel Macron a provoqué un véritable tollé ce mercredi 5 janvier 2021 en indiquant dans une interview au Parisien qu'il souhaitait "emmerder" les non vaccinés, via notamment le passage de la loi actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale et visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin" a appuyé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à la sortie du Conseil des ministres, appuyant les propos polémiques du Président. (Photo d'illustration AFP)