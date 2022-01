Omicron moins sévère mais plus contagieux

Aujourd'hui, "on sait qu'Omicron est deux à trois moins sévère que le Delta" ajoute-t-elle, confirmant les indications du gouvernement, soit "moins de risque de recours à l'hospitalisation, et peut-être des durées de séjour plus courtes".

Mais Omicron est "trois fois plus contagieux". "Aujourd'hui on est encore dans l'inconnu" admet Martine Ladoucette.

L'ARS et le CHU remarquent toutefois une forte augmentation en réanimation, "ce chiffre n'augmente pas cette semaine" indique toutefois la directrice de l'ARS. La partie aujourd'hui "se joue à deux", avec les institutions mais aussi "le comportement de la population".

Le docteur Nativel, qui représente le Samu, est sur place pour le point de vue des urgences hospitalières. Le docteur Rambaud prendra la parole pour la médecine de ville. Les hospitaliers publics prendront la parole via notamment Lionel Calenge, directeur du CHU. Le docteur Chaumont prendra la parole pour les hospitaliers privés.