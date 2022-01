Depuis quelques jours seulement, il est possible de trouver sur les rayons des magasins des tests de dépistage au covid-19. Les auto-tests se vendent vite et en nombre et les grandes surfaces se préparent déjà à devoir réapprovisionner leurs rayons. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le test est vendu 2.19 euros l'unité, cependant, il est possible de les acheter uniquement par lot de 5. La boîte est, elle, vendue 10.95 euros, à La Réunion, contre 10 euros en Métropole. Arrivé par voie aérienne et mis sur en magasins depuis quelques jours à peine, les auto-tests partent vite et sont pris d'assaut. "Ça fait quelques jours qu'on les a reçus et ça part très vite. Ils nous restent encore quelques stocks", affirme une caissière d'une grande surface de Saint-Denis.

Moins chers, et plus faciles d'accès, cette nouvelle commercialisation devrait faire rentrer comme automatisme et habitude d'achat les dispositifs de dépistage. Cependant, la fiabilité des auto-tests demeure limitée. Leur utilisation est délicate et une confirmation d'un professionnel de santé est recommandée.

- Multiplication du nombre de cas -

Face à la recrudescence de l'épidémie, la question d'une plus grande accessibilité au test de dépistage antigénique se pose. Le taux d'incidence qui dépassait le seuil des 1.300 cas pour 100.000 habitants la semaine du 24 au 30 décembre 2021, dépasse aujourd'hui les 1.600 cas pour 100.000, a indiqué l'ARS ce jeudi lors d'une conférence de presse. 9.358 cas positifs ont été recensés. Face à cette flambée épidémique, le nombre de tests réalisé est en augmentation passant de plus de 60.000 à 76.913 en une semaine seulement.

Devant la hausse des demandes de tests, l'ARS a d'ailleurs annoncé la création de deux centres de dépistage. La commercialisation des tests en grande surface arrive à point nommé. Depuis quelques jours, les enseignes de grandes distributions proposent dans leurs rayons des auto-tests. Il est désormais possible d'en acheter lors de ses courses hebdomadaires. Ces arrivages rendent la possibilité de se faire tester accessible au plus grand nombre.

Qui sait, bientôt nous auront tous à disposition dans nos placards à pharmacie, entre un antidouleur et un tube de crème solaire, une boîte d'auto-tests ?

mh/www.ipreunion.com / [email protected]