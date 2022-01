Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Pour faire face à l'augmentation du nombre de dépistages et améliorer l'accessibilité de la population aux tests, deux centres de dépistage seront ouverts à compter du 10 janvier 2022 : à Saint-Denis et à la Saline-les-Hauts. Afin de limiter la propagation de l'épidémie, l'ARS La Réunion rappelle à la population l'importance de se faire tester et s'isoler en cas de symptômes et se faire vacciner pour se protéger des formes graves de la maladie : faire au plus vite sa première injection ou bénéficier de son rappel vaccinal, qui conditionne la validité du passe sanitaire. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour faire face à l'augmentation du nombre de dépistages et améliorer l'accessibilité de la population aux tests, deux centres de dépistage seront ouverts à compter du 10 janvier 2022 : à Saint-Denis et à la Saline-les-Hauts. Afin de limiter la propagation de l'épidémie, l'ARS La Réunion rappelle à la population l'importance de se faire tester et s'isoler en cas de symptômes et se faire vacciner pour se protéger des formes graves de la maladie : faire au plus vite sa première injection ou bénéficier de son rappel vaccinal, qui conditionne la validité du passe sanitaire. Nous publions ici le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)