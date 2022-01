Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Le test PCR n'est désormais plus nécessaire pour confirmer un test antigénique positif. C'est François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes, qui l'a annoncé ce vendredi 7 janvier 2022 à FranceInfo. L'objectif est de désengorger les laboratoires, qui font face à un afflux de personnes de plus en plus important face au variant Omicron (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

