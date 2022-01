En marge d'une manifestation citoyenne contre le passe sanitaire, plusieurs dizaines de manifestants se sont rendus devant le domicile du député Stéphane Claireaux à Saint-Pierre-et-Miquelon ce dimanche 9 janvier 2022. Celui-ci est sorti sur son perron, où il a reçu de nombreux projectiles violemment projetés au visage suivis par des jets de pierres, selon la ministre de la mer Annick Girardin, qui dénonce cette attaque.

"La ministre a d’ores et déjà pris contact avec le préfet afin que l’ordre républicain soit maintenu et que la protection des élus du territoire soit mieux assurée. Elle rappelle qu’elle ne laissera jamais quiconque bafouer la vie démocratique et les valeurs de la République" indique le ministère de la mer dans un communiqué.

"Elle déplore que le sénateur Stéphane Artano, qui appelait aujourd’hui même à soutenir la manifestation anti-passe sanitaire dans un " esprit de responsabilité ", puisse cautionner de tels comportements, contribuant lui-même à créer ce climat, à diffuser une image de son territoire en contravention avec tous les principes qui doivent présider à l'expression de la parole publique et à l'éthique de la responsabilité" ajoute le ministère.

Annick Girardin, ministre de la mer et et originaire de l'archipel, déclare : "En s’en prenant directement à un élu de la République, à son domicile et devant sa propre famille, ces manifestants ont franchi la ligne rouge. J’apporte tout mon soutien à Stéphane Claireaux, mon suppléant, qui est agressé à son domicile parce qu’il défend le passe sanitaire dans un territoire où 90% des habitants sont vaccinés. Non, ce n’est pas ainsi que nous menons le débat des idées. La démocratie vacille à chaque fois qu’on ne s’oppose pas à ceux qui tentent de la faire chavirer."

La préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon de son côté déclare que "la gendarmerie a immédiatement été saisie de [l']enquête, et les auteurs de ces faits extrêmement graves devront répondre de leurs actes devant la justice".

La protection du député va être assurée, indique le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu sur Twitter. "Un élu de la République lynché devant son domicile familial. Des images d’une violence inouïe, profondément choquantes. Aucun débat ne saurait justifier ce déchaînement. Total soutien au député @sclaireaux. Avec @GDarmanin, nous avons chargé le @prefet975 d’assurer sa protection."

"Je viens de joindre notre collègue Stéphane Claireaux. Je l’ai assuré de mon soutien personnel et de la solidarité de l’Assemblée nationale face à l’intolérable agression qu’il a subie à son domicile alors qu’il proposait le dialogue" a tweeté la président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

