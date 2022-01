Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Si la rumeur d'une prise de parole du préfet ce mardi 11 janvier court à La Réunion, d'après nos informations, Jacques Billant ne devraient pas s'exprimer en ce début de semaine. Une invitation à la réunion hebdomadaire du mercredi a bien été reçue par les maires, un discours du préfet avant les avoir concerté semble donc peu probable. La préfecture, interrogée par Imaz Press, ne confirme rien non plus à ce stade. Par ailleurs, alors que la situation sanitaire reste fortement dégradée d'après les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé, des bruits courent sur un possible reconfinement de l'île dès cette semaine. Pour l'heure, aucune confirmation n'a été apportée, mais cette option n'est pas pour autant à écarter (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si la rumeur d'une prise de parole du préfet ce mardi 11 janvier court à La Réunion, d'après nos informations, Jacques Billant ne devraient pas s'exprimer en ce début de semaine. Une invitation à la réunion hebdomadaire du mercredi a bien été reçue par les maires, un discours du préfet avant les avoir concerté semble donc peu probable. La préfecture, interrogée par Imaz Press, ne confirme rien non plus à ce stade. Par ailleurs, alors que la situation sanitaire reste fortement dégradée d'après les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé, des bruits courent sur un possible reconfinement de l'île dès cette semaine. Pour l'heure, aucune confirmation n'a été apportée, mais cette option n'est pas pour autant à écarter (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)