De nouveaux records ont été battus du 1er janvier au 7 janvier 2022, où 16 décès et 16.256 cas de Covid-19 ont été recensés à La Réunion. Parmi les décès enregistrés, un patient était âgé de 0 à 14 ans, et présentait de fortes comorbidités. Lundi soir, le taux d'incidence des 7 derniers jours s'élevait à 2.639 cas pour 100 000 habitant. Il a donc doublé en une semaine, le taux d'incidence s'établissant à 1.300 le 4 janvier dernier. Ce sont 3.227 cas qui sont enregistrés quotidiennement depuis une semaine. A l'hôpital (CHU et CHOR), ce sont 50 patients Covid hospitalisés en réanimation et 90 patients Covid en Médecine. Les autorités alertent sur "la capacité hospitalière est en grande tension". Des opérations ont été déprogrammées pour permettre l'ouverture de lits de réanimation : 100 sont disponibles. Le variant Omicron est désormais majoritaire dans l'île, alors que le variant Delta est toujours présent pour un tiers des cas. Nous publions le communiqué complet de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La dégradation de la situation sanitaire s’accélère fortement cette semaine encore, comme en témoigne le doublement des principaux indicateurs de suivi de l’épidémie. Cette accélération traduit la présence désormais majoritaire à la Réunion comme en métropole du variant Omicron, alors que le variant Delta est toujours présent (pour un tiers des cas dans l’ile).



Le taux d’incidence dépasse désormais le seuil des 2 600 cas, alors qu’il était de 1300 la semaine précédente.



Pour faire face à la saturation de nos capacités de réanimation et de médecine Covid, les centres hospitaliers ont d’ores et déjà engagé des déprogrammations d’opérations afin de pouvoir augmenter la capacité d’accueil. Si la capacité en lits de réanimation a été portée à 100 lits avec une première fermeture de salles de blocs opératoires au CHU et au CHOR, la progression constante des admissions et du nombre de lits occupés nous oblige d’ores et déjà à prévoir de nouvelles augmentations capacitaires en réanimation comme en médecine, avec de lourds impacts sur notre système de santé.



Pour 86% d’entre eux, les patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés.



Cette semaine, ce sont 16 décès liés à la Covid-19 qui sont à déplorer contre 10 la semaine dernière.



La vague Omicron, quant à elle, produit un effet de saturation de l’offre de soin de proximité, puisque les cabinets de médecine libérale, ainsi que les pharmacies, et le centre 15 (SAMU) enregistrent des pics record de sollicitation.



Le strict respect des mesures de freinage et de couvre-feu en vigueur s’impose plus que jamais à tous.



Avec la vitesse de propagation du variant Omicron, l’adhésion rigoureuse à l’ensemble des mesures barrières, dont le port du masque et la réduction des contacts, ainsi que l’aération fréquente des lieux clos et le télétravail sont plus que jamais nécessaires pour ralentir le nombre de contaminations et protéger les plus vulnérables.



L’intensification de la vaccination, y compris le rappel dès le début du 4ème mois après la seconde dose comme le respect de l’ensemble des mesures préconisées en cas de contamination, d’apparition des premiers symptômes ou situation de contact à risque, sont indispensables pour la protection de chacun et de tous.

- Les chiffres essentiels -



La situation en temps réel : lundi soir, le taux d’incidence des 7 derniers jours s’élevait à 2 639 cas pour 100 000 habitant. Ce sont ainsi 3 227 enregistrés quotidiennement depuis une semaine. A l’hôpital (CHU et CHOR), ce sont 50 patients Covid hospitalisés en réanimation et 90 patients Covid en Médecine.



Les chiffres consolidés de la semaine de référence (du 1er janvier au 7 janvier 2022) :

- Nombre de cas: 16 256

- Taux d'incidence: 1 899,2

- Nombre de tests: 105 735

- Taux de positivité : 15,4

- Décès à l’hôpital: 15 décès

- Situation sanitaire -



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le 11 janvier 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de seize patients originaires de La Réunion :

- 1 personne était âgée de 0 à 14 ans

- 2 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,

- 3 personnes était âgées de 65 à 74 ans,

- 10 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.



Toutes ces personnes présentaient des comorbidités et 13 n’étaient pas vaccinées. Le mineur de moins de 14 ans présentait également de fortes comorbidités.

Le taux de positivité est à 23,7% pour la semaine du 1er au 07 janvier selon un mode de calcul différent de celui pratiqué jusqu’à présent par l’ARS. En effet, dans cette phase de diffusion épidémique importante, l’ARS ne peut plus prendre le parti de rapporter le nombre de personnes testées positives au nombre de dépistages pratiqués, compte-tenu de la très forte augmentation des doublons constatés.



Aussi pour mieux se rapprocher de la réalité de la situation, l’ARS prend désormais le parti technique de rapporter le nombre de tests positifs au nombre de dépistages pratiqués, tout en continuant à ne prendre en compte que les tests réalisés sur le territoire et non pas les tests réalisés pour des personnes originaires de la Réunion mais domiciliées en métropole.



Il en résulte pour cette semaine un taux de positivité de 23,7% assez proche de celui calculé par SPF pour la même période.



Les taux de positivité les plus élevés concernent trois tranches d’âge en particulier :

- les personnes de 0 à 14 ans : 24,8%

- les personnes de 15-24 ans : 26,3 %

- les personnes de 25-34 ans : 24,9 %



Le taux d’incidence hebdomadaire est en forte hausse à 1 899,2/100 000 habitants (contre 1 093,3 la semaine précédente). Parmi les 16 256 nouveaux cas de la période, on enregistre 43 cas importés.



Compte tenu des 75 943 guérisons et des 435 décès depuis le début de la crise sanitaire, 25 838 cas sont encore actifs à ce jour. 102 216 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.



- Recherche de mutations Covid-19 -

Du 1er au 7 janvier, 8 853 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation, 8 207 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont :

• 3 913 cas de variant Delta, soit 47.7 %

• 1 986 criblages avec mutations spécifiques à Omicron, soit 24.2 %

• 2 224 criblages considérés comme suspect au variant Omicron, soit 27.1 %



Point sur les clusters :

Au 10 janvier 2022, on comptabilisait au moins 140 clusters actifs dont 37 clusters à criticités élevée.

• 68% des clusters concernent le milieu professionnel

• 43 clusters ont été signalés du 3 au 8 janvier 2022



- Situation hospitalière au CHU et au CHOR -

Au 11 janvier, sur les 100 lits installés à La Réunion, 50 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19 et 40 par des patients présentant d’autres pathologies (90% de taux d’occupation)

Pour les personnes admises en réanimation depuis début janvier :

- 48 % sont des hommes et 52% des femmes ;

- 19% sont âgées de 15 à 44 ans, 38% sont âgées de 45 à 64 ans, 33% sont âgées de 65 à 74 ans, et 10 % ont plus de 75 ans ;

- 95 % présentent des comorbidités.



86 % des patients n’étaient pas vaccinés.



En médecine Covid, 90 lits sont occupés sur les 97 ouverts, soit un taux d’occupation de 91 %.

- Priorisation des dépistages



Le nombre de dépistages réalisés est encore en forte augmentation cette semaine : 105 735 tests réalisés (contre 76 913 la semaine précédente), soit le chiffre le plus haut enregistré jusqu’à présent représentant l’équivalent de 12% de la population réunionnaise.



Un tel niveau de demande crée inévitablement des tensions sur l’accès aux tests et sur la rapidité du rendu du résultat.



Aussi, il convient de prioriser l’accès aux tests (RT-PCR et antigénique) aux personnes suivantes :

• Personnes symptomatiques et contacts à risque ;

• Personnes disposant d’une prescription médicale ;

• Personnes ayant un autotest positif ;

• Personnes dont la réalisation d’un test est obligatoire dans le cadre de l’application des règles aux frontières (retour de zone rouge ou rouge écarlate etc.).

• Dans la mesure du possible, les personnes ayant besoin d’un test pour se rendre à l’étranger.



Les autres situations ne peuvent pas être considérées comme prioritaires dans le contexte actuel, notamment la réalisation de tests visant à obtenir une preuve dans le passe sanitaire.



Pour les personnes incomplètement ou pleinement vaccinées asymptomatiques souhaitant réaliser un test de réassurance, il convient de les orienter vers des autotests à réaliser de manière itérative.



Respectons les gestes barrières plus que jamais

· Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible. L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le virus s’installer.

· Porter le masque dans les lieux clos, dans l’espace public et quand la distance recommandée avec la personne voisine ne peut pas être respectée.

· Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique et éviter de se toucher le visage

· Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres et limiter au maximum ses contacts sociaux

La distanciation physique est fortement recommandée en raison de la forte contagiosité des variants du virus, surtout en l'absence de port du masque et en particulier pendant les temps de repas.

· Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

· Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique



Pour le moment, même vaccinés, continuons à porter le masque et à appliquer les gestes barrières.



- La vaccination -

Le Vaccinobus vandalisé : les déplacements programmés cette semaine sont reportés

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 janvier, le Vaccinobus a été la cible de jets de cocktails Molotov. Cette agression a entrainé un début d’incendie du véhicule qui était garé au domicile de son propriétaire. Une intervention immédiate grâce aux extincteurs présents sur site a permis de maitriser les flammes. Le(s) auteur(s) ne sont pas connus et une plainte a été déposée par le propriétaire du Vaccinobus. L’enquête judiciaire suit son cours. L’ARS a aussi engagé à son niveau la procédure juridique qui s’impose.

L’ARS condamne avec fermeté ces actes violents qui viennent perturber la vaccination de la population Réunionnaise tout en mettant potentiellement en danger le gérant du Vaccinobus et sa famille.



Au cours de ces dernières semaines, le Vaccinobus connaissait un grand succès en terme de fréquentation (en moyenne 400 vaccinations par jour). Ainsi, selon une moyenne journalière réalisée, près de 1 200 Réunionnais ne pourront pas se faire vacciner sur les trois étapes annulées (La Rivière Saint-Louis ce lundi 11, la gare routière de Saint-Louis jeudi 13 et Bras-Panon vendredi 14 janvier).



Les réparations devraient être effectuées cette semaine pour permettre une reprise d’activité dès le lundi 17 janvier. De nouvelles dates seront communiquées ultérieurement après concertation avec les mairies concernées.

- Point sur la vaccination -

La couverture vaccinale continue sa progression, à La Réunion. Une dynamique d’augmentation est observée cette dernière semaine, notamment concernant les doses de rappel. Du 3 au 9 janvier, on observe également une intensification avec plus de 38 000 Réunionnais bénéficiaires d’une dose supplémentaire : de sorte que plus de 44% de la population éligible au rappel est effectivment mieux protégées dès à présent (plus de 209 000 personnes depuis le début de la campagne de rappel).

Une augmentation du nombre de premières injections est également observée dans tous les centres, soit plus de 4 000 en 1 semaine tous âgées de moins de 45 ans



Du 3 au 9 janvier, 46 360 injections ont été effectuées dans l’île. Au 10 janvier, 537 259 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 552 728 personnes ont reçu au moins une injection.



- 69,4 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 64,6 % de la population totale,

- 67,4 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 62,8 % de la population totale.

• L’offre de vaccination à nouveau renforcée grâce à des modalités d’accueil élargies

Afin de permettre aux personnes éligibles de bénéficier du rappel vaccinal, tout en préservant l’accès pour les Réunionnais qui ne sont toujours pas fait vacciner, les modalités d’accueil des centres de vaccination évoluent avec des plages horaires plus étendues et une ouverture le dimanche pour certains centres.

La vaccination (1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel) est possible dans 7 centres de vaccination :



Avec rendez-vous :

• Saint-Pierre : Ravine Blanche, 32-34 Rue Mahatma Gandhi, SHLMR Résidence les Ouettes (CHU)

Du lundi au samedi : de 8h à 13h et de 14h à 18h

Ouverture le dimanche :

o De 8h à 13h le dimanche 16/01/22

o De 8h à 12h et de 12h30 à 19h30 à partir du dimanche 23/01/22



Avec ou sans rendez-vous :

• Saint-Denis : Nordev (SDIS)

Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30



• Saint-Paul : Anciens locaux Gabriel Martin (centre du CHOR)

Du lundi au samedi :

o De 8h à 12h et de 12h30 à 19h30

o De 7h à 12h et de 12h30 à 19h30 à partir du 17/01/22

Ouverture le dimanche :

o De 8h à 12h le dimanche 16/01/22

o De 8h à 12h et de 12h30 à 19h30 à partir du dimanche 23/01/22



• Le Tampon : Salle Raymond Lauret 14ème km (Croix Rouge)

Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

Le dimanche :

o De 8h à 13h le dimanche 16/01/22

o De 8h à 13h et de 14h00 à 18h00 à partir du dimanche 23/01/22



• Saint-Joseph : Maison pour tous du centre-ville, 27, rue Paul Demange (Croix Rouge)

Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h



• Saint-André : 237 Avenue de la République (Croix Rouge)

Du lundi au samedi : de 8h30 à 13h et de 14h à 18h



• Saint-Benoît - GHER

Du lundi au samedi : de 7h à 11h30 et de 13h à 17h30

Ouverture le dimanche : De 7h à 11h30 à partir du dimanche 16/01/22

Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent également se rendre chez leur médecin, leur pharmacien, leur sage-femme ou leur infirmier habituel ou dans une maison de santé.

Par ailleurs, depuis le 22 décembre, la vaccination est ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans, sur la base du volontariat. 4 centres de vaccination accueillent, sur des lignes dédiées, les parents et leurs enfants :

- Saint Denis, Nordev

- Saint-Paul – Anciens locaux Gabriel Martin (CHOR)

- Saint-Benoît (GHER)

- Ravine Blanche (CHU)



La vaccination des enfants en centre se fait uniquement sur rendez-vous et nécessite la présence d’au moins un parent, muni d’un formulaire d’autorisation parentale signé par au moins un des parents. Pour en savoir plus sur les modalités et les documents à fournir, RDV sur le site internet de l’ARS La Réunion :

- Dose de rappel -

Au 10 janvier 2021 :

209 000 personnes ont réalisé leur rappel

231 000 personnes éligibles au rappel à 3 mois ne l’ont toujours pas fait



Au 15 janvier 2022 :

Les personnes qui n’auront pas fait leur rappel alors qu’elles sont à 7 mois ou plus de leur 2ème injection verront leur passe sanitaire invalidé. Exemple : Une personne disposant d’un schéma vaccinal complet au 15 juin devra avoir réalisé son rappel au plus tard le 8 janvier (son passe vaccinal sera activé le 15 janvier, soit une semaine après l’injection).



Au 15 février 2022 :

Les personnes qui n’auront pas fait leur rappel alors qu’elles sont à 4 mois ou plus de leur 2ème injection verront leur passe sanitaire invalidé. Exemple : Une personne disposant d’un schéma vaccinal complet au 15 octobre devra avoir réalisé son rappel au plus tard le 8 février (son passe vaccinal sera activé le 15 février, soit une semaine après l’injection).



- Prochaines opérations de vaccination de proximité -

Les opérations de proximité se poursuivent. Les personnes de plus de 12 ans peuvent venir effectuer leur 1er dose, 2ème dose ou dose de rappel.



Prochains centres éphémères :



Accueil avec ou sans rendez-vous, de 8h30 à 17h30

(La prise de RDV pour les centres éphémères se fait sur sante.fr ou au 02 62 72 47 20)

· LA POSSESSION – Rivière des galets (Maison de quartier)

Le 17 janvier



· LES AVIRONS (Maison de Quartier du Ruisseau - Rue Merlo)Le 18 janvier

Retrouvez toutes les autres dates des centres éphémères en janvier sur le site internet : www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-la-reunion-operations-vaccination



Prochains arrêts du Vaccinobus :



Accueil sans rendez-vous (sous réserve de réparation du bus)

· Plaine des Palmistes (Parvis de la Mairie)

Le 17 janvier - de 8h30 à 18h

· Saint-Leu (Centre commercial Leclerc Portail)

Le 18 janvier - de 8h30 à 18h



· Saint-Benoît (Place de la Mairie)

Le 19 janvier - de 8h30 à 18h

· Sainte-Suzanne (Centre commercial carrefour Grand Est)

Le 20 janvier - de 8h30 à 18h

· Saint-Pierre – Mr Bricolage (ZAC Canabady)

Les 21 et 22 janvier - de 8h30 à 18h

Retrouvez toutes les autres dates du Vaccinobus en janvier sur le site internet.