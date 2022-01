C'était la seule option qui semblait inenvisageable parmi tous les scénarios abordés : ne rien faire. Ce vendredi 14 janvier 2022, la préfecture a relayé la décision de l'Etat : aucun renforcement du couvre-feu, qui reste donc en place de 21h à 5h, aucun confinement ni en semaine ni le week-end, ni partiel ni total. Le gouvernement défend une situation hospitalière "maîtrisée", à l'exact opposé de ce qu'indiquent les chiffres de la pandémie. Mais à trois mois des élections, il ne faudrait tout de même pas tout bouleverser... (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est un sentiment étrange que de lire et relire encore ce communiqué de moins de deux pages, envoyé en milieu d'après-midi ce vendredi. Manque-t-il donc un morceau ? Un problème d'affichage peut-être ? Pourtant non, la "décision" de l'Etat, à travers la parole de son représentant direct le préfet, est là noir sur blanc : le statu quo. Qui vivra verra : le gouvernement fait le choix de l'attente.

Les maires, lors de leur réunion avec Jacques Billant ce mercredi, ont exprimé en grande majorité leur souhait de voir des mesures fortes : un confinement, partiel ou total. Les débats ont été animés afin de savoir quelle mesure serait la bonne, entre un abaissement du couvre-feu ou la mise en place d'un confinement. Mais aucune de ces hypothèses n'a été retenue.

La situation ne semble pas suffisamment critique pour l'Etat. Cela peut attendre.

Le CHU a alerté à de nombreuses reprises sur le risque de saturation totale de l'hôpital public. Les cliniques privées, elles aussi, indiquent arriver au bout de leurs capacités. Les blocs opératoires sont fermés tour à tout pour laisser place aux patients Covid nécessitant un placement en réanimation. Les soignant.e.s sont épuisé.e.s et toujours et encore en sous-effectifs. La réserve sanitaire nationale ne peut pas se mobiliser pour La Réunion car elle l'est déjà en Métropole.

Mais là encore, la situation ne semble pas suffisamment urgente pour l'Etat. Cela peut attendre.

Le directeur médical de crise au CHU Sud Philippe Ocquidant recommandait le 6 janvier dernier le reconfinement, affirmant préférer "un confinement plutôt que trier les patients". Les données issues pourtant des ressources gouvernementales montrent un taux d'occupation dépassant quotidiennement les 100% dans les hôpitaux réunionnais.

A nouveau, la situation ne semble pas suffisamment préoccupante pour l'Etat. Cela peut attendre.

L'Etat, à travers la parole de Jacques Billant, parle de "conséquences hospitalières maîtrisées" grâce à des admissions en réanimation "proportionnellement inférieures à la progression des contaminations" et une "réorganisation des établissements publics et privés" pour augmenter les capacités.

Traduction : les lits sont pris d'assaut mais pas si vite que ça après tout, et des places ont pu être trouvées en poussant les murs. A côté de ça, La Réunion affiche désormais un taux d'incidence de 3.400 pour 100.000 habitants et enregistre 5.000 contaminations par jour en moyenne depuis le début de la semaine.

Mais là aussi, cela ne doit pas être très inquiétant aux yeux du gouvernement. Cela peut attendre.

Ayant le préfet pour porte-paorle, l'Etat propose donc une réponse forte, nous dit-on : appeler à l'aide et voir si quelqu'un répond. La préfecture et l'agence régionale de santé ont sollicité des renforts nationaux en médecins et infirmiers pour permettre d'ouvrir 13 nouveaux lits, pour une capacité totale de 113 lits.

Tout ceci à condition que les soignants de Métropole répondent à l'appel de La Réunion, eux qui doivent déjà répondre présents en Métropole pour lutter contre la vague Omicron, comme le rappelait Martine Ladoucette elle-même.

Tout cela à condition de fermer de nouveaux blocs, avec les conséquences que l'on connaît, pourtant énumérées par l'ARS elle-même, en repoussant encore ces opérations dites "non-urgentes"... et qui vont finir par le devenir.

Mais la santé des Français en général et des Réunionnais en particulier, peut attendre... Le temps sans doute que la plus grande des démogagies fasse son oeuvre à trois mois de l'élection présidentielle.

Manifestement le courage politique, lui aussi, peut attendre.

