La tension hospitalière est toujours aussi forte, malgré l'ouverte de 5 lits de réanimation supplémentaires et de 20 lits de médecine Covid-19 au cours du week-end dernier. Ce mardi 18 janvier, 60 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid-19, sur les 105 lits installés à La Réunion, et 33 par des patients présentant d'autres pathologies. Les hôpitaux atteignent donc 88,6% du taux d'occupation, soit seulement 2% de moins que la semaine précédente malgré l'ouverture de nouveaux lits. Des renforts sanitaires sont attendus en fin de semaine pour renforcer l'offre de soins. A noter que sur 105 foyers de contamination recensés, les milieux professionnels ainsi que les établissements de santé sont les plus impactés.

• De nombreux décès



27 patients sont décédés cette semaine des suites du Covid-19, contre 16 la semaine précédente. Un de ces patients était issu d’une évacuation sanitaire. Quatre personnes étaient âgées de 45 à 64 ans, sept était âgées de 65 à 74 ans, et 16 personnes étaient âgées de plus de 75 ans. Tous ces patients présentaient des comorbidités et 24 d’entre eux n’étaient pas vaccinées.



• Record de cas



Comme chaque semaine désormais, le nombre de cas recensés en sept jours bat des records. 31.401 nouveaux cas ont été recensés sur la semaine. Le taux de positivité approche des 30%, soit près d’un test sur trois qui est désormais positif. Le variant Omicron est désormais majoritaire, bien que le Delta représente toujours 30% des tests criblés.



Le variant est par ailleurs à l’origine de la majorité des admissions en réanimation, semblant confirmer le fait qu’il est moins contagieux mais plus virulent que le variant Omicron.



133.486 tests ont été réalisés sur la semaine, contre 105.731 la semaine précédente, soit le chiffre le plus haut enregistré jusqu’à présent.



• 60 patients en réanimation



60 patients Covid-19 étaient hospitalisés en réanimation ce mardi, soit dix personnes de plus que la semaine dernière, sur les 105 lits installés à La Réunion. 33 patients sont par ailleurs en réanimation pour d’autres pathologies. Au total, 88,6% des lits sont occupés.



Dans ce contexte, des renforts sanitaires ont été sollicités, les premiers étant attendus pour la fin de semaine.



A noter que pour les personnes admises en réanimation depuis début janvier, 54 % sont des hommes et 46% des femmes, 66% des patients admis ont moins de 65 ans, 86% présentent au moins une comorbidité, et 9 patients sur 10 en réanimation ne sont pas vaccinés ou avec un schéma vaccinal incomplet.



• Les foyers de contagion nombreux au travail et dans les établissements de santé



Au 18 janvier 2022, au moins 105 clusters étaient actifs, 34 clusters classés à "criticité élevée" et 43 clusters à "criticité modérée". Les milieux professionnels, mais aussi les établissements de santé sont les plus impacté, dégradant un peu plus les conditions de travail des soignants.

• 67,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal

Les autorités ont observé une augmentation de premières injections réalisées cette semaine, avec plus de 4.700 personnes, toutes tranches d’âges confondues, qui ont reçu leur première dose cette semaine.

Plus de 38 000 Réunionnais ont par ailleurs bénéficié d’une dose de rappel. 51,7 % des personnes éligibles ont effectué leur rappel à ce jour, soit 230.125 personnes.

Au 16 janvier, 540.210 personnes disposaient d’un schéma vaccinal complet et 558.127 personnes ont reçu au moins une injection. 70,1 % de la population éligible est engagée dans un parcours vaccinal et 67,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet.

