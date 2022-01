Les mesures de freinage, qui devaient initialement prendre fin le 23 janvier 2022, ont été prolongées pour deux semaines dans un arrêté préfectoral publié le 14 janvier dernier. Les mesures, notamment le couvre-feu à 21 heures, sont donc en vigueur jusqu'au 7 février au moins.

Cette prolongation concerne aussi toutes les autres mesures décidées par la préfecture : port du masque obligatoire dans l'espace public, jauges dans les établissements recevant du public, limitation à six personnes par table dans les bars et restaurants, interdiction des rassemblements de plus de dix personnes sur la voie publique, interdiction des piques-niques et bivouacs, fermeture des boites de nuit...

