Fin du suspense : le pass vaccinal a été adopté par le Parlement, à 215 voix en faveur du texte contre 58, et 7 abstentions. Le projet de loi reste très controversé, il doit d'ailleurs passer par le crible du Conseil constitutionnel, saisi par plusieurs députés. A La Réunion, il sera appliqué en même temps qu'en Métropole. Nous sommes allés à votre rencontre pour savoir comment cette nouvelle est reçue, que vous soyez vaccinés ou non. Imaz Press vous donne la parole

C'est le sujet phare de ces derniers jours, l'adoption du projet de loi concernant le pass vaccinal et les conséquences qui vont en découler. "Ce n'est pas la meilleure manière de sortir de la pandémie et il ne faut pas imposer à tout le monde une manière de se soigner" nous confie une touriste au Barachois. Ecoutez :

Lire aussi - Saint-Denis et Saint-Pierre : des centaines de personnes de personnes manifestent contre le pass vaccinal

Une autre nous confie que le pass sanitaire, bientôt pass vaccinal, lui a au contraire simplifié la vie. Elle peut aller "où elle veut" nous dit-elle et voit dans le pass un symbole de liberté. Une autre s'y oppose farouchement et s'estime lésée par ce vaccin qu'elle a fait et qui lui impose désormais trois injections.

Les opinions divergent également parmi nos élus puisque trois députés réunionnais ont voté contre le pass vaccinal. Pour rappel, le pass vaccinal pourrait entrer en vigueur dès la semaine prochaine, sous réserve d'un recours devant le Conseil Constitutionnel.

Lire aussi - Covid-19 : ce qui change avec le pass vaccinal

Lire aussi - Pass vaccinal : finalement pas de report dans les Outre-mer

www.ipreunion.com / [email protected]