Une référente de l'ARS est sur place pour les accueillir

8 soignants, deux médecins et 6 infirmier.es vont arriver. Ils vont être affectés sur les sites nord et sud du CHU en réanimation. L'un des médecins sera en unité Covid. "Je suis venue les accueillir et surtout les remercier" indique Denise Pellassy-Tarbouriech.

"On espère monter à 113 lits, on est arrivé à avoir des renforts sans trop de difficulté, la Métropole a été très réactive. Nous sommes ravis d'accueillir cette équipe" ajoute la référente de l'ARS. Les soignants seront opérationnels demain matin.