Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Et si le coronavirus n'était en réalité qu'un jeu vidéo apparu depuis maintenant plus de deux ans dans nos vies et que nous étions tous des joueurs malgré nous ? Incroyable ? C'est pourtant ce que se sont imaginés des centaines d'utilisateurs de smartphones en notant l'application TousAntiCovid avec des commentaires tous plus improbables les uns que les autres. (Photo d'illustration AFP)

Et si le coronavirus n'était en réalité qu'un jeu vidéo apparu depuis maintenant plus de deux ans dans nos vies et que nous étions tous des joueurs malgré nous ? Incroyable ? C'est pourtant ce que se sont imaginés des centaines d'utilisateurs de smartphones en notant l'application TousAntiCovid avec des commentaires tous plus improbables les uns que les autres. (Photo d'illustration AFP)