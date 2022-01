Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 2 heures

Le pass vaccinal, qui substituera au pass sanitaire, entrera en vigueur lundi 24 janvier pour les personnes de plus de 16 ans, a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi 20 janvier lors d'une conférence de presse. Il servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux, dans l'éventualité où le Conseil constitutionnel devait valider le texte en l'état. Son avis est attendu ce vendredi sur la question.

