Au menu du zot lé pa payé de cette semaine, du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 : selon une étude réalisée aux Etats-Unis, le cannabis serait efficace pour lutter contre le coronavirus. Humour des internautes qui qualifient l'application TousAntiCovid de "jeu vidéo". Vincent Bolloré prend 5 minutes pour énumérer toutes ses entreprises lors de son audition concernant une enquête sur la concentration des médias. Après le courses de motos, de voitures, voici la course d'avion. Jouer au tennis mais autrement, sur la mer, Adidas a construit un terrain de tennis flottant en matériau recyclé. La géographie n'avait pas trop la cote à l'école mais avec ces cartes décalées vous verrez cette matière d'un autre oeil. . On termine par le sosie de Blanquer, en tenue de vacances, qui danse devant le ministère de l'éducation nationale. (Photo : Instagram Ulyces)

• Le cannabis : une nouvelle arme contre le Covid-19

Pour combattre le coronavirus, un nouvelle solution un peu plus naturelle serait la clef : le cannabis, d'après une étude menée aux Etats-Unis. Des extraits de cette plante pourrait bien être un barrage face au virus souche et ses variants.

• TousAntiCovid : le nouveau "jeu vidéo" à la mode

Et si le coronavirus n'était en réalité qu'un jeu vidéo apparu depuis maintenant plus de deux ans dans nos vies et que nous étions tous des joueurs malgré nous ? Incroyable ? C'est pourtant ce que se sont imaginés des centaines d'utilisateurs de smartphones en notant l'application TousAntiCovid avec des commentaires tous plus improbables les uns que les autres.

• Bolloré au Sénat : 5 minutes pour lister toutes ses entreprises

L'homme d'affaire Vincent Bolloré était auditionné au Sénat le 19 janvier 2022 dans le cadre d'une commission d'enquête sur la concentration des médias. Et justement, quelle concentration ! Il aura fallu au sénateur PS David Assouline plus de 5 minutes pour énumérer toutes les entreprises qui appartiennent au milliardaire, comme le relaie le Huffington Post sur son site.

• Deux avions de ligne font la course en plein vol

Une scène, devenue virale sur les réseaux sociaux et relayée par le média Ulyces, montre deux avions en train de faire la course au moment de l'atterrissage. Incongrue, la scène semble se dérouler sur un vol aux Etats-Unis. La course a duré jusqu'à la fin de l'atterrissage.

• Australie : un terrain de tennis flottant sur la grande barrière de corail

Les images ont de quoi surprendre : la marque Adidas a construit un terrain de tennis flottant sur la grande barrière de corail en Australie, relaie le média Ulyces sur ses réseaux. Si l'initiative peut choquer, le message se veut pourtant engagé : le terrain a été construit à partir de plastique recyclé, "pour donner une seconde vie aux déchets plastiques". Avec humour, Ulyces ajoute que "Djokovic n'en profitera pas".

• Terrible maps : le compte à suivre pour des cartes géographiques décalées

Présent sur Twitter, le compte Terrible Maps partage diverses cartes et planisphères étudiés en cours en apportant une pointe d'humour. Statistiques sur la population mondiale, concerts ou évènements internationaux, évolution de la planète Terre... il y en a pour tous les goûts. Un bon moyen de se remémorer le temps passé sur les bancs de l'école, en humour !

• Un sosie de Jean-Michel Blanquer danse devant le ministère de l'Education nationale

L'action dansante s'est déroulée ce mercredi 19 janvier 2022 au soir devant le ministère de l'Education nationale. Une vingtaine de participant.e.s dont un sosie de Jean-Michel Blanquer étaient présent.e.s en tenue de vacances. Plusieurs médias nationaux ont relayé l'action dont Brut. Cliquez sur le titre pour visionner la vidéo.