Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le préfet Jacques Billant s'est entretenu avec les maires, comme à son habitude, ce mercredi 26 janvier 2022 sur la situation sanitaire dans l'île. Il leur a notamment indiqué que les restrictions sanitaires actuelles seraient "encore en place pour trois semaines au moins" et qu'aucune prévision n'était possible pour le moment concernant les levées de ces restrictions. Il a précise qu'il "reviendra vers les différents acteurs plus tard pour plus de lisibilité". L'ARS a annoncé de son côté une probable ouverture de lits supplémentaire en réanimation suite au déclenchement du Plan blanc, pour passer de 111 lits actuellement à 121 (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

