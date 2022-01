Emmanuel Macron échange avec les élus de La Réunion

A partir de 18h30 ce jeudi 27 janvier 2022, les élus de La Réunion vont échanger directement avec le Président de la République Emmanuel Macron au cours d'une conférence organisée à la préfecture.

Le préfet Jacques Billant, la présidente de Région Huguette Bello, le président du Département Cyrille Melchior, le président de l'association des maires Serge Hoareau et les parlementaires seront présents. Le député LR David Lorion, lui, a d'ores et déjà formulé ses préconisations à quelques heures de la réunion : il demande ainsi des aides d'urgence pour les hôpitaux, une relance de la campagne de vaccination et des mesures de freinage plus fortes notamment un élargissement horaire du couvre-feu.

Du côté de l'Elysée, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu et le ministre de la Santé Olivier Véran seront aux côtés du chef de l'Etat.

Les représentants des autres territoires ultramarins actuellement frappés par la crise sanitaire et en état d'urgence participeront également à cette visio-conférence. Tous aborderont ensemble la gestion de la crise Covid dans les Outre-mer et les solutions envisagées pour s'en sortir.

Suite à un tour d'images organisé pour la presse, les élus vont refermer les portes et échanger avec l'Elysée. Des discussions qui ne seront pas rendues publiques.

Un briefing presse organisé depuis l'Elysée est ensuite prévu à l'issue de cette réunion, indique le ministère des Outre-mer à Imaz Press. Il sera assuré par François de Kerever, conseiller Outre-mer de l'Elysée. L'occasion de présenter les grands axes abordés durant les échanges et les éventuelles pistes envisagées pour une meilleure gestion de la crise sanitaire.

- Des indicateurs dans le rouge à La Réunion -

Selon les derniers chiffres fournis par les autorités sanitaires, Du 15 au 21 janvier 2022, 65 patients étaient hospitalisés en réanimation, sur les 111 lits disponibles et alors que 36 autres patients sont aussi en soins critiques pour d'autres pathologies, le taux d'occupation en réanimation grimpe à 91% ce mardi. 38 personnes sont décédées des suites du Covid-19, 33 d'entre elles n'étaient pas vaccinées.

Le taux d'incidence s'élève désormais à 5.480 pour 100.000 habitants contre 3.668 la semaine dernière. 46.914 nouveaux cas ont été détectés en une semaine et un test sur trois est positif. Tous les indicateurs sont en rouge et ne cessent de grimper, et la tension hospitalière se confirme.

Le président de la commission médicale d’établissement du CHU de La Réunion Peter Von Theoblad confie arriver "quasiment au bout" en réanimation. "La vague monte encore et on n’est pas loin de faire un tri des patients en réanimation" redoute-t-il.

Le préfet Jacques Billant s'est entretenu avec les maires ce mercredi 26 janvier 2022. Il leur a notamment indiqué que les restrictions sanitaires actuelles seraient "encore en place pour trois semaines au moins" et qu'aucune prévision n'était possible pour le moment concernant les levées de ces restrictions. Il a précise qu'il "reviendra vers les différents acteurs plus tard pour plus de lisibilité". L'ARS a annoncé de son côté une probable ouverture de lits supplémentaire en réanimation suite au déclenchement du Plan blanc, pour passer de 111 lits actuellement à 121.

