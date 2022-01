La réunion en visioconférence entre les élus ultramarins et Emmanuel Macron, Olivier Véran et Sébastien Lecornu, était très attendue ce jeudi soir 27 janvier 2022. Des annonces fortes notamment étaient espérées, faisant se dépêcher sur place plusieurs des invités pour leur permettre de mettre sur la table leurs demandes. Finalement, sur deux heures de réunion, à l'étonnement de tous - nous les premiers - aucune mesure forte n'a été annoncée. C'est comme un air de campagne présidentielle qui flotte finalement sur ce qu'on ne peut qu'appeler qu'une opération de communication, plutôt qu'un véritable échange entre les Outre-mer et le gouvernement (Photo rb/www.ipreunion.com)

La plupart des élu.e.s n’ont pas caché leur déception à la sortie de la préfecture. Deux heures de discussion, qui ont laissé la présidente de Région Huguette Bello amère. "Je ressors déçue, comme je pense tous mes collègues peu importe leur bord politique" a-t-elle déclaré à la fin de la réunion. "On avait plus l’impression à certains moments que le ministre des Outre-mer était en pleine campagne" a-t-elle lancé.



Le mot est lâché, et très certainement à bon escient. Car il est difficile d’imaginer qu’une autre raison aurait poussé le gouvernement à se lancer dans cette opération, qui rassemblait tout de même des collectivités de plusieurs zones géographiques, alors qu’aucune action concrète n’a été annoncée.

Une "mission de reconnaissance militaire" est prévue pour ce vendredi à La Réunion, pour évaluer les besoins. Alors que les hôpitaux sont à bout de souffle et que le CHU alerte sur un possible tri des patients à court terme, l'heure est-elle vraiment aux évaluations ? Certes, des renforts pourraient être envoyés suite à cette dernière, mais c’est maintenant que les hôpitaux ont besoin de renforts, et non la semaine prochaine. L'Elysée n'est pas d'accord, estimant que "si la situation se justifie, les effectifs seront à nouveau renforcés". Les alertes des élu.e.s ne seraient donc pas une justification suffisante.

Les Ultramarins auront aussi la priorité sur le futur vaccin Novavax, sans ARN messager et qui pourrait alors convaincre les plus irréductibles espère le gouvernement. Un vaccin dont on ne sait finalement que bien peu de choses quant sa date de sortie, ou sur les doses disponibles.



"On se demande un peu pourquoi on nous a fait nous déplacer" s’est interrogée la présidente de Région. Nous nous posons la même question. Parlementaires, présidents des collectivités, tout le gratin politicien était convié à cet échange, pour s’entendre dire qu’il faudra attendre le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de 2023 pour se pencher sur la question des coefficients géographiques qui permettraient d’embaucher du personnel. Le ministre de la Santé aurait-il oublié que la crise sanitaire se déroule maintenant, et non l’année prochaine ?

Aurait-il aussi oublié qu’en avril prochain, le gouvernement risquait de changer ? Probablement pas, on peut même supposer que là résidait tout l’objectif de cette rencontre. Ça ne serait pas la première fois qu’un (presque) candidat se rappelle de l’existence des Outre-mer à quelques mois de la date fatidique.

- Un débriefing d'une (in)utilité absolue -



Pour couronner ce grand néant politique, un débriefing était organisé par téléphone entre l’Elysée et la presse. Une opération de communication de l’opération de communication, somme toute.



L’Elysée s’est félicité "des axes forts qu’étaient la solidarité nationale, et les renforts humains ou matériels". Le terme "forts" n’est certainement pas le mot que nous utiliserions, alors que huit soignants de l’Hexagone sont actuellement présents dans l’île, et qu’aucun chiffre exact n’a été communiqué quant aux futurs renforts envoyés.



Il a par ailleurs souligné que le gouvernement appliquait "le principe de différenciation et d’adaptation". "Les taux d'incidence en Outre-mer sont parmi les plus forts mais globalement tout le monde est touché". C’est vrai, mais "globalement", nos territoires sont insulaires, fragiles, et particulièrement exposés aux risques de saturation des hôpitaux grâce à des politiques successives de casse du service public. La situation métropolitaine n’est ni plus importante que l'ultramarine, ni même comparable.



Selon l'Elysée, le Président aurait apporté "un certain nombre de réponses, réaffirmant un certain nombre de principes". Mais quelles réponses, exactement ? Tous les élus réunionnais - ou presque, les proches de LREM s’étant montré plus conciliants dans leurs propos - disent qu'il n'y en a pas eu. Nous n’en avons pas entendu non plus.



Ne soyons pas mauvaise langue, une annonce a bien été faite, ou du moins rappelée : le maintien du fonds de solidarité tant que l’état d’urgence sanitaire sera en place. Bon seigneur, monsieur Macron a concédé à aider les entreprises impactées de plein fouet par la crise. Les entreprises vous remercient, monsieur le Président.



Finalement, beaucoup de bruit pour pas grand chose, si ce n’est le murmure d’une campagne présidentielle qui ne dit pas (encore) son nom et se met bien "En Marche".

