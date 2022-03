Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Le préfet Jacques Billant est accompagné du professeur Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires, pour faire le point sur l'évolution de la situation sanitaire à La Réunion. L'occasion de détailler la suite du calendrier de levée des mesures de freinage. 24 personnes sont désormais hospitalisées en réanimation, 17 personnes sont décédés la semaine précédente. Le taux d'incidence baisse encore et passe à 937 pour 100.000 habitants. Le calendrier de désescalade peut donc reprendre : à partir du 18 mars, les discothèques pourront rouvrir, et les concerts debout pourront reprendre. A partir du 26 mars, le port du masque sera levé dans les établissements soumis au pass vaccinal en intérieur et en extérieur, la consommation debout pourra reprendre dans les bars, ainsi que les activités de danse. Suivez notre direct (Photo rb/www.ipreunion.com)

