Les nouveaux chiffres du Covid fournis ce mardi 5 avril 2022 montrent une tendance à la baisse du côté de l'hôpital : cinq lits de réanimation sont occupés par des patients Covid contre dix la semaine précédente. Onze décès ont cependant été recensés dans la semaine. Les contaminations, elles, continuent d'augmenter avec un bilan qui dépasse à nouveau la barre des 10.000 cas hebdomadaires. Le taux d'incidence s'élève à 1.285 et plus d'un patient dépisté sur trois est positif (Photo rb/www.ipreunion.com)

• La baisse de la tension hospitalière se confirme

Les nouvelles concernant les indicateurs hospitaliers sont plutôt rassurantes : le nombre d’hospitalisations en service de réanimation poursuit sa baisse et est divisé par deux cette semaine. Au 5 avril, cinq lits de réanimation sont occupés par des patients Covid contre 10 la semaine précédente, et 46 par des patients atteints d’autres pathologies. Le total est donc de 51 lits occupés sur les 76 lits disponibles soit 67% d'occupation.

• 11 décès, un chiffre en hausse

Onze décès sont cependant à déplorer en l'espace de sept jours, contre 7 la semaine dernière et 8 la semaine précédente. Un chiffre en hausse, donc. Parmi ces décès, "neuf personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les deux personnes vaccinées présentaient quant à elles des comorbidités" précisent les autorités sanitaires. Deux personnes étaient âgées de 45 à 64 ans, une de 65 à 74 ans et huit âgées de plus de 75 ans.

• Les contaminations continuent d'augmenter

Le nombre de nouveaux cas positifs recensés dans la semaine dépasse à nouveau le cap des 10.000 cas. La préfecture et l'ARS en comptent 10.996 contre 9.759 la semaine précédente. Le taux d’incidence s'élève donc à 1.285 contre 1.140 auparavant. Le taux de positivité, lui, reste stable mais élevé, à 37,7% : cela signifie que plus d'une personne testée sur trois est positive. A noter que cette semaine, les dépistages sont en hausse de près de 16%.

Les tranches d’âge les plus concernées par cette hausse sont les 35-44 ans (+41,1%), les 45-64 ans (+41%) et les 25-34 ans (+39,3%).

• 70,4% de la population éligible totalement vaccinée

Les chiffres de la vaccination évoluent peu. Au 27 mars, 72% de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67% de la population totale, et 70,4% de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,6% de la population totale.

Avec la nouvelle levée des mesures établie le 4 avril, notamment sur le port du masque et la présentation du pass vaccinal, le préfet appelle cependant à la vigilance, "dans ce contexte et face à une circulation virale qui reste active sur notre territoire". Le masque reste donc recommandé dans les lieux à forte fréquentation et les autorités sanitaires maintiennent leur appel à aller se faire vacciner.

