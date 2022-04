L'annonce n'a pas manqué de faire réagir à La Réunion : malgré la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires, il est toujours impossible de voyager sans motif impérieux pour les personnes non-vaccinées. Et pour l'heure, aucune date de levée de cette obligation n'est sur la table, indiquent la préfecture et le ministère des Outre-mer. Une décision prise "pour protéger l'île" affirment les autorités.

Si la peur de l’apparition de nouveaux variants peut s’entendre pour limiter les déplacements, cette décision détonne tout de même avec la plupart des allègements survenus ces dernières semaines. Le pass vaccinal ayant été suspendu ce lundi 4 avril 2022 - avec de l’avance sur le calendrier, la limitation de brassage entre personnes vaccinées ou non-vaccinées n’a plus vraiment lieu d’être.

Le ministère des Outre-mer, interrogé par Imaz Press, rappelle en effet que "les personnes non-vaccinées ont plus de chance de contracter et transmettre le Covid-19". Sur un territoire où la vaccination piétine à 70%, cet argument aussi peut s’entendre, mais révèle encore l’incohérence des décisions prises : vaccinés et non-vaccinés se côtoient déjà partout, sans masque la plupart du temps.

- Reprise épidémique et baisse hospitalière -

Cela a été observé en Métropole : dès la levée de l’obligation du port du masque et la suspension du pass vaccinal, un pic de Covid-19 a été observé. Peut-on s’étonner d’observer le même phénomène à La Réunion, et ce même avec des restrictions de voyage ? Alors que les déplacements nationaux ne sont pas limités, peut-on par ailleurs justifier de limiter ceux entre la Métropole et La Réunion ?

Côté population en tout cas, la pilule à passer. Dans un contexte où le taux hospitalier est au plus bas, beaucoup sont ceux qui n’ont plus quitter l’île depuis plus de deux ans. Si la prudence est de mise, la cohérence devrait l’être tout autant.

