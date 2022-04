Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter cette semaine, avec 12.271 cas confirmés du 2 au 8 avril 2022, contre 10.996 la semaine précédente. Onze patients sont par ailleurs décédés des suites du Covid. Malgré cette légère hausse, le nombre d'hospitalisation reste stable, avec 8 patients actuellement hospitalisés en réanimation sur les 75 lits disponibles. La préfecture appelle à maintenir au maximum les gestes barrières, afin de "maintenir dans la durée la levée des mesures de restriction".

• Un nombre de décès stable

11 patients sont décédés au cours des 7 derniers jours : 2 personnes âgées de 65 à 74 ans, et 9 personnes âgées de plus de 75 ans. 8 de ces patients n’étaient pas vaccinés ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 3 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



• Les cas continuent d’augmenter



La circulation du virus continue d’augmenter cette semaine, avec 12.271 cas confirmés en sept jours, contre 10.996 la semaine précédente. Une hausse qui intervient alors que la plupart des restrictions sanitaires ont été levées. Le taux de positivité est à 38,7 % pour cette semaine, en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Le taux d’incidence est lui aussi en hausse à 1.433 cas pour 100.000 habitants, contre 1.284 la semaine précédente.



Malgré cette hausse, la situation hospitalière reste stable. 8 personnes étaient hospitalisées en réanimation ce mardi, contre 5 la semaine dernière. 53 lits sont par ailleurs occupés par des patients atteints d'autres pathologies, soit 61 lits occupés sur les 76 lits disponibles à La Réunion.



• La vaccination stagne à 70%



Du 4 au 10 avril, plus de 2.280 injections ont été effectuées. Plus de 300 personnes ont reçu leur première dose, plus de 1.700 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel.

Au 10 avril, 561.536 personnes disposent d’un schéma vaccinal initial et 573 540 personnes ont reçu au moins une injection. 72 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67 % de la population totale, 70,5 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,6 % de la population totale.

• Le 2ème rappel ouvert aux personnes de plus de 60 ans

A la suite de l’avis de la Haute autorité de santé du 17 février 2022 et de l’avis du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale du 31 mars 2022, la deuxième dose de rappel est désormais accessible aux personnes âgées de 60 à 79 ans, avec ou sans comorbidité.

"71% des personnes hospitalisées en hospitalisation conventionnelle ont plus de 60 ans. Il convient donc pour les personnes fragiles de réaliser ce deuxième rappel" indique la préfecture.



www.ipreunion.com / [email protected]