Le nombre de cas de Covid-19 a légèrement diminué cette semaine à La Réunion, même s'il l'on dénombre cinq patients hospitalisés en service de réanimation ce mercredi 27 avril 2022. En tout, 12.889 cas ont été recensés cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Des cas qui se stabilisent -

Au 22 avril, le nombre de cas hebdomadaires est de 12.889, contre 14.083 la semaine précédente. Ce qui correspond à un taux d’incidence de 1.506 contre 1.645 la semaine dernière. Le taux de positivité est à 40,3 % pour la semaine du 16 au 22 avril, en hausse par rapport à la semaine passée.

Compte tenu des 369.195 guérisons et des 749 décès depuis le début de la crise sanitaire, 17.240 cas sont encore actifs à ce jour.

La baisse de ces deux taux s’explique par la diminution du nombre de tests effectués en raison du lundi de Pâques (41.342 test contre 46.665 la semaine précédente).

- Cinq patients en réanimation -

La semaine dernière, quatre patients étaient en réanimation. Au 26 avril 2022, cinq lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 76 lits installés à La Réunion, et 48 par des patients présentant d’autres pathologies (70% de taux d’occupation).

- Sept décès en sept jours -

Au cours des 7 derniers jours, sept personnes sont décédées des suites de la Covid-19. L'ensemble de ces personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Parmi elles, une personne âgée de 45 à 49 ans, six personnes âgées de plus de 75 ans.

- 2.400 injections en une semaine -

Du 17 au 23 avril, plus de 2.400 injections ont été effectuées. Plus de 300 personnes ont reçu leur première dose et plus de 1.800 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel. Au 23 avril, 562.283 personnes disposent d’un schéma vaccinal initial et 574.242 personnes ont reçu au moins une injection.



72,1 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67,1 % de la population totale, tandis que 70,6 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,7 % de la population totale.

