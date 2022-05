Si les indicateurs Covid-19 restent élevés, la circulation virale diminue cette semaine à La Réunion. La situation hospitalière en particulier reste largement sous contrôle avec sept patients Covid-19 en réanimation au 3 mai 2022, malgré les plusieurs milliers de cas hebdomadaires. Une bonne nouvelle, mais les autorités la population à rester prudente malgré l'absence de restrictions de ces dernières semaines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Des cas qui se stabilisent -

Pour la semaine du 23 au 29 avril 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires s’établit à 10.931 contre 12.889 la semaine précédente, correspondant à un taux d’incidence de 1.277 contre 1.506 la semaine dernière, soit une baisse de 15%. Le taux de positivité est de 36,4%, contre 40,3% précédemment, avec un nombre de test qui reste stable.

"Si la circulation virale commence à ralentir à La Réunion, elle se maintient toutefois encore à un niveau élevé" rappelle tout de même la préfecture



- Cinq patients en réanimation -

La semaine dernière, cinq patients étaient en réanimation. Au 3 ma, sept lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs au Covid-19, sur les 76 lits installés à La Réunion, et 48 par des patients présentant d’autres pathologies (70% de taux d’occupation). Un chiffre qui augmente donc légèrement, mais qui reste loin d’une éventuelle saturation hospitalière.

- Sept décès en sept jours -

Au cours des 7 derniers jours, sept personnes sont décédées des suites du Covid-19. 3 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 4 personnes vaccinées présentaient des comorbidités. Parmi elles, une personne âgée de 45 à 49 ans, deux étaient âgées de 55 à 64 ans, et quatre autres étaient âgées de plus de 75 ans.

- 2.300 injections en une semaine -

Sur le plan de la vaccination, du 24 avril au 1er mai, plus de 2.300 injections ont été effectuées. Cette semaine-là, plus de 300 personnes ont reçu leur première dose et plus de 1.800 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel.

Au 1er mai, 72,1 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67,1 % de la population totale, 70,6 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,7 % de la population totale

www.ipreunion.com / [email protected]