Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

À compter du mardi 17 mai 2022, le vaccinobus reprend le chemin sur les routes de l'île pour permettre aux Réunionnais de se faire vacciner. Pour rappel, du 2 au 8 mai, plus de 2 700 injections ont été effectuées : plus de 300 personnes ont reçu leur première dose, plus de 2.000 Réunionnais ont bénéficié d'une dose de rappel. Au 8 mai, 72,2 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67,2 % de la population totale, 70,7 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,8 % de la population totale. (Photo VIB/www.ipreunion.com)

