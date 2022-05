Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé ont annoncé ce jeudi 12 mai 2022, l'allègement progressif de certaines conditions en vigueur pour les déplacements entre l'Hexagone et les Outre-mer. Comme l'a indiqué le ministère, la levée des motifs impérieux sera effective dès demain, soit le vendredi 13 mai 2022. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

