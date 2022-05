Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Après près d'un an et demi de motifs impérieux, le gouvernement a finalement décidé de mettre fin à cette obligation pour les personnes non-vaccinées ce vendredi 13 mai 2022. Mis en place le 28 janvier 2021, ils avaient finalement été levés en juin de la même année, uniquement pour les personnes vaccinées. Depuis, les personnes ayant fait le choix de ne pas se faire vacciner étaient privées de voyage. Et ce malgré une levée des restrictions sanitaires entamées depuis plusieurs mois désormais.

