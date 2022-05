Le Vaccinobus reprendra la route dans les communes de l'île du 17 mai au 30 juin 2022 afin de faciliter davantage l'accès à la vaccination aux Réunionnais.

Pour sa reprise, le bus s’arrêtera la semaine prochaine :

· le 17 mai au Port, sur le parking du centre commercial Sacré coeur,

· le 18 mai à Saint-Benoît, place de la mairie,

· le 19 mai à la Plaine des Palmistes, parvis de la mairie,

· le 20 mai à Saint-Leu, centre commercial Leclerc Portail.

Des médecins et infirmiers accueilleront sans rendez-vous toute personne de plus de 12 ans souhaitant se faire vacciner de 8h30 à 18h. Les vaccins Pfizer-BioNtech et Novavax seront proposés selon les situations.

- Les vaccins proposés : Pfizer-BioNtech et Novavax -

Des professionnels de santé (médecin, infirmiers) seront présents dans le Vaccinobus et pourront effectuer les injections selon les situations :

· Le vaccin Pfizer concerne toute personne à partir de 12 ans :

o 1ère injection,

o 2ème injection,

o dose de rappel, dès 3 mois après la 2ème injection ou une infection pour les personnes de 18 ans et plus, ou dès 6 mois pour les mineurs de 12 à 17 ans.

Les personnes de plus de 60 ans et les personnes immunodéprimées peuvent également réaliser leur 2ème dose de rappel (ou 4ème dose) avec le vaccin Pfizer, à partir de 6 mois après l’injection du 1er rappel ou une infection pour les plus de 60 ans, ou à partir de 3 mois pour les personnes de plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées.

· Le vaccin Novavax concerne les personnes de 18 ans et plus présentant une contreindication aux autres vaccins ou qui refusent la vaccination par un vaccin à ARN messager :

o 1ère injection,

o 2ème injection.

- Les premiers arrêts du Vaccinobus -

L’accueil se fera sans rendez-vous de 8h30 à 18h :

· Mardi 17 mai : Le Port, Centre commercial Sacré Coeur

· Mercredi 18 mai : Saint-Benoît, Place de la mairie