Du 7 au 13 mai 2022, 5.383 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, faisant passer le taux d'incidence à 629 pour 100.000 habitants contre 919 la semaine précédente soit une baisse de 32%. Huit décès sont cependant à déplorer, six n'étaient pas vaccinées et deux présentaient des comorbidités. A l'hôpital, six lits de réanimation sont occupés par des patients positifs au Covid. Nous publions ici le communiqué des autorités sanitaires (Photo rb/www.ipreunion.com)

