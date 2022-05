Si sept personnes sont décédées des suites du Covid-19 du 14 au 20 mai 2022 à La Réunion, le recul de l'épidémie se confirme tout de même dans l'île. Le nombre de cas continue de diminue, tout comme le taux d'incidence et le nombre de patients hospitalisés en réanimation. La vigilance reste cependant toujours de mise dans le contexte de levée des restrictions.

• Le nombre de cas en forte baisse



Du 14 au 20 mai, le nombre de cas hebdomadaires s'établit à 3.252 contre 5.383 la semaine précédente, correspondant à un taux d'incidence de 380 pour 100.000 habitants contre 629 la semaine dernière, soit une diminution de 39,5%. Une nette diminution encourageante.



• 7 décès en une semaine



Un décès de moins a été comptabilisé cette semaine, avec sept patients décédés en sept jours. Il s’agissait d’une personne âgée de 45 à 64 ans, d’une personne âgée de 65 à 74 ans, et de cinq personnes âgées de plus de 75 ans.



Six personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. La personne vaccinée présentait des comorbidités.



• Six patients en réanimation



La diminution du nombre de cas se fait légèrement ressentir sur le service hospitalier : au 24 mai, 5 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid, contre 6 précédemment, sur les 74 lits installés à La Réunion.



54 lits sont occupés par des patients présentant d’autres pathologies. Le taux d’occupation est donc de 78%.



• La vaccination est en hausse



Du 16 au 21 mai, le nombre d’injections est en hausse, soit plus de 3.200 injections effectuées. Environ 300 personnes ont reçu leur 1ère dose, plus de 2.600 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel dont environ 1.000 personnes de la 2ème dose de rappel.



Au 21 mai 2022 72,3 % de la population éligible (plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67,3 % de la population totale, 70,8 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,9 % de la population totale.

