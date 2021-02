Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Je soutiens totalement les aides à domicile qui appelle à la grève demain 04 février. Leurs revenus doivent rapidement être améliorés. D'autant plus que ce secteur est amené à s'amplifier et la nécessité d'orienter les jeunes vers ces métiers. Pourquoi ? Parce que cela représente un secteur d'avenir, un vivier d'emplois avec l'accélération du vieillissement de la population et de la dépendance précoce, malheureusement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

