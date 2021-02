Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le SNALC dénonce les actes de violence commis à l'égard d'une élève du collège Terrain Fayard. Le SNALC rappelle que les collectivités et le rectorat doivent aider les établissements même dans leurs alentours pour que ces zones ne deviennent pas des espaces de non droit, et de violence, première source du malaise scolaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

