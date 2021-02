A partir du moment où l'on considère que le port du masque est protection utile et obligatoire pour se protéger de ce virus et de protéger les autres. Et, s'il est l'une des meilleures réponses à l'heure actuelle, pour endiguer l'épidémie du coronavirus malgré qu'on soit vacciné. La question de la gratuité du masque se pose urgemment pour tous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

De plus dans un contexte d’une plus grande circulation du virus à des niveaux de plus en plus élevés et marqué aussi par des différents variants identifiés, la gratuité du masque devrait aussi devenir une obligation.

Accessoire inutile à un dispositif obligatoire

Rendu presque obligatoire partout, lieux clos, dans les transports en commun, dans certains espaces publics de plein air… le port du masque se généralise dans notre vie quotidienne, sur les lieux de travail, dans les écoles…etc.

Le masque est passé " d’accessoire inutile " au début de l’épidémie à un dispositif obligatoire aujourd’hui, même pour les enfants de six ans. Toutefois la tolérance leur sera de mise pour quelques jours encore. Il est à noter qu’on est très loin de la convention relative aux droits de l’enfant !

De plus, l’achat de ces masques pèse énormément, fait exploser les budgets des familles, surtout pour les personnes les plus fragilisées et les plus précarisées dont nos personnes âgées. Remarquer, si le test PCR, la vaccination sont pris en charge par l’État à cause de cette crise sanitaire, pourquoi pour le masque, la gratuité ne s’applique pas ?

Mais à défaut de gratuité, le nouveau décret paru le 27 janvier 2021, vient actuellement prolonger l’encadrement des prix des masques et des gels ou solutions hydroalcooliques qui soient préparées en pharmacie ou non. Il vous faudra être vigilant, vérifier et comparer les étiquettes car l’encadrement des prix est prolongé. Ce décret du 27 janvier prescrive ces mesures applicables dans le cadre l’état d’urgence sanitaire actuelle.

Même le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy avait préconisé le 21 juillet dernier, qu’il était "favorable à la gratuité du masque pour les personnes les plus fragiles, en situation de précarité ou à la limite". Il serait donc plus qu’urgent que l’État prenne en charge le coût des masques à sa charge pour qu’ils deviennent gratuits pour tous. La vision comptable n’a aucune place dans cette crise sanitaire.

Jean-Claude Comorassamy