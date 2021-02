J'ai appris avec une vive émotion et beaucoup de tristesse le décès de Patrice Pounoussamy, engagé de nombreuses années durant aux côtés et en faveur des agriculteurs de La Réunion.



Le monde agricole perd un fervent défenseur des planteurs auprès des plus hautes instances, enraciné lui-même à sa terre. Il assumait avec force et détermination les responsabilités qui lui étaient dévolues et savait faire passer ses messages, lors de combats essentiels.



Patrice Pounoussamy aimait viscéralement son île, et était fortement engagé dans la valorisation de l’agriculture et des productions péi.



Au nom des élus du conseil départemental et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille, à ses proches et au monde agricole nos sincères condoléances.



Le Président du Conseil départemental