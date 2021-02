Soutien à Mathieu Hoarau, à son équipe et à tous les Etang-Saléennes et Etang-Saléens qui voulaient prendre un nouveau départ pour leur ville. Comme vous tous, je prends connaissance de la décision originale rendue ce jour par la juridiction administrative dans l'examen du recours en annulation de l'élection municipale à l'Etang-Salé.

Une voix de plus ou une voix de moins, c’est une page qui aurait dû se tourner mais qui en fait se ferme. C’est ainsi que fonctionne notre démocratie. Pour autant, sur le plan juridique, Mathieu Hoarau et son équipe auront un match retour à jouer.



Et dès le mois de juin, les Etang-Saléennes et les Etang-Saléens auront l’occasion de jouer leur match retour avec les élections départementale et régionale. L’espoir citoyen qu’ils ont formulé à travers la candidature de Mathieu Hoarau, soufflera à nouveau sur " Tan-Salé ". Et cette fois, j’en suis convaincu, la victoire sera de leur côté et de bien plus qu’une voix !



J’adresse dès aujourd’hui tout mon soutien politique et amical à Mathieu Hoarau et à son équipe.



Alon Réyoné ! Olivier Hoarau

Lire aussi : Etang-Salé : l'élection de Jean-Claude Lacouture confirmée, même à une voix près