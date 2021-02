Madame la Directrice Générale, au regard de la dégradation sanitaire à la Réunion et à Mayotte, la CFDT SANTE SOCIAUX vous sollicite pour que vous preniez des mesures fortes en matière de renforts et de financements afin que les établissements d'hospitalisations puissent y faire face.

Les personnels doivent être accompagnés pendant cette période qui va encore les mettre à rude épreuve. La Réunion, étant le centre de recours pour I'OCEAN INDIEN doit pouvoir prendre en charge toute la population. Cela nécessite des moyens supplémentaires à prendre en urgences !

La CFDT vous demande d'annoncer une fois pour toute, la fin du Plan de retour à l’équilibre pour le CHU, la mise en oeuvre d'un volet social assurant la titularisation des contractuels, l'embauche de renforts et l'octroi de moyens supplémentaires pour faire face à la " vague des variants ".

La CFDT vous demande plus d'engagement en faveur des personnels et des patients. Quelles sont les retombées du SEGUR de la SANTE sur le territoire réunionnais ? Quelles réponses apportez-vous à notre demande d'un volet outre-mer (Réunionnais) du Ségur de la Santé ? Nous attendons des réponses fortes et adaptées de votre part.