Vanessa Miranville, candidate aux Régionales 2021, vous présente le mouvement CREA, sa méthode et ses objectifs pour les prochaines élections régionales. Parce que Demain se CREA aujourd'hui !

Les Réunionnais nous ont exprimé une attente forte d’une candidature citoyenne aux Régionales, afin d’apporter des réponses concrètes aux attentes, besoins et rêves de tous. J’ai donc fait acte de candidature pour les élections régionales de juin 2021. Résolument tournée vers l’avenir, je souhaite proposer à tous les Réunionnais le modèle développé par CREA depuis 6 ans, où nous avons petit à petit amélioré le quotidien de tous en mettant en œuvre les propositions concrètes recueillies auprès des citoyens.

Notre ambition est donc bien de permettre à tous les Réunionnais de vivre dans un cadre agréable, sur un territoire dynamique et solidaire. Et maintenant, Osons!



- La Méthode CREA -

Le mouvement CREA " Citoyens de la Réunion en Action " a mis en place une méthode de gestion : ▪ Participative affirmée : l’avis des citoyens est pris en compte à travers des sondages, des réunions régulières, un comité citoyen…

▪ Agile et innovante : face à chaque défi, nous trouvons résolument une solution immédiate tout en gardant le cap d’une vision à plus long terme.

▪ Responsable et morale : chaque décision est prise selon une grille de critères garantissant l’équité avec l’intérêt général comme seule référence. Toutes nos décisions sont communiquées de façon transparente aux citoyens. Du concret guidé par une vision ambitieuse et une méthode innovante selon des principes de moralité.

- Le Projet CREA pour La Réunion -

Nous, citoyens, avons élaboré un projet global pour La Réunion, ambitieux mais réaliste. Nous militons pour une prise de conscience de nos talents, de nos potentiels, de notre capacité à agir pour notre île et interagir avec nos voisins de l’Océan Indien, pour permettre à tous une vie digne et épanouie, dans le respect de notre environnement naturel.

Ainsi, nous voulons que La Réunion soit une communauté de femmes et d’hommes responsables, pour que notre société puisse grandir et atteindre sa pleine maturité. La France doit avoir comme ambition d’être un phare de l’Océan Indien. Réunionnais, devons nourrir l’ambition d’en être les gardiens.

Voici nos 5 Engagements, déclinés en ambitions et actions concrètes majeures : NOS 5 ENGAGEMENTS

1. ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITÉ EN MATIERE DE RESSOURCES ET D’ÉNERGIE

• AMBITION 1 : Produire notre alimentation le plus localement possible, de façon saine et durable

- Atteindre 50 % de produits bio, locaux ou écologiques dans les repas servis en milieu scolaire via le financement d’unités de transformation et conditionnement / stockage d’une gamme variée de produits bio locaux.

• AMBITION 2 : Produire notre énergie le plus localement possible, de façon renouvelable

• AMBITION 3 : Gérer de façon économe et responsable nos ressources naturelles (eau, agrégats, bois, sols…)

- Accompagner davantage les intercommunalités pour accélérer les programmes de construction et rénovation des réseaux d’eau potable



2. ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITÉ L’AMENAGEMENT ÉCOLOGIQUE ET VERTUEUX DE NOTRE TERRITOIRE

• AMBITION 4 : Aménager durablement et de façon équilibrée les 4 microrégions du territoire en améliorant la qualité de vie et en facilitant les déplacements ⇒ Financer de façon prioritaire l’Est et les communes rurales qui sont en déficit d’équipements et d’infrastructures

- Construire et réhabiliter massivement les logements via un financement commun et concerté (Région, Département, Communes)

- un réseau de transport efficace et complet : rail tout autour de l’ile, connecté à des lignes de téléphérique ou bus pour relier les hauts

• AMBITION 5 : Restaurer la biodiversité partout pour une île durable

3. ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITÉ DANS

L’EPANOUISSEMENT DE TOUS LES REUNIONNAIS

• AMBITION 6 : Rendre autonomes les Réunionnais (notamment notre jeunesse) par une formation initiale et professionnelle adaptée et reconnue

- Créer des postes de médiateurs scolaires dans chaque lycée et à l’université afin de repérer et accompagner les élèves en risque de décrochage scolaire

- Ouvrir les lycées le soir et le week-end aux ateliers de remise à niveau, de lutte contre l’illettrisme ou contre le décrochage scolaire, aux associations d’éducation citoyenne et populaire : “le lycée du soir et du week-end”

• AMBITION 7 : Soutenir la sauvegarde, la transmission, la création, le rayonnement culturels basés sur l’identité et l’ouverture réunionnaises

• AMBITION 8 : Améliorer le niveau de santé pour tous les Réunionnais

4. ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITE DANS LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

• AMBITION 9 : Soutenir un développement économique local durable et autonome, basé sur l’innovation, la mutualisation, la coopération régionale et la concertation public/privé

- Attribuer les aides et marchés publics aux entreprises exemplaires en terme environnemental et social et selon l’ancrage local de l’entreprise (" sur 100 euros, combien profitent à La Réunion ? ")

- Réviser l’octroi de mer et étudier les moyens d’encourager le maintien des capitaux à la Réunion, pour investir dans l'économie locale et limiter les importations

- Réorienter l’aéroport de Pierrefonds et la compagnie Air Austral vers le fret des produits agricoles, artisanaux, industriels…

- Subventionner les petites structures touristiques et les très petites entreprises de l’artisanat et du tourisme (formation, équipement…)

5. ASSUMONS NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE, CITOYENNE ET DE GOUVERNANCE

• AMBITION 10 : Permettre à tous les Réunionnais de vivre ensemble dans la dignité, le bien-être, la fraternité, la solidarité

- Expérimenter de nouvelles façons d’offrir de l’emploi garanti. Il s’agit d’un emploi d’utilité publique (sociale ou environnementale) alloué aux chômeurs de longue durée.

- Expérimenter un revenu de dignité pour des publics spécifiques (jeunes : RSA étudiants et 18-25 ans, séniors, agriculteurs, SDF, personnes en réorientation professionnelle, parents au foyer sans revenus...).

• AMBITION 11 : Assurer la transparence et l’équité de la gestion publique ; Rendre lisible, efficace, sobre, cohérente l’action publique

- Répartir équitablement les fonds régionaux entre les territoires et les citoyens

- Faire réaliser par un organisme indépendant un audit stratégique et financier de la Région (marchés publics, indemnités et frais des élus, …) et de tous ses satellites (SPL, SEM…) et les rendre publics, afin de s’assurer de leur efficacité

• AMBITION 12 : Permettre la participation large des citoyens et des acteurs de la société réunionnaise à la décision

- Consulter les citoyens sur le mode de construction de la fin de la Nouvelle Route de Littoral (viaduc ou digue) en présentant les avantages/ inconvénients, coûts, délais, impacts économiques…

- Consulter les citoyens sur leur volonté d'une évolution de la gouvernance de l’île (avantages et inconvénients de l'Assemblée unique regroupant la Région et le Département)

• AMBITION 13 : Mettre en œuvre le droit à l’expérimentation et l’adaptation des normes aux spécificités de notre île



Vanessa Miranville,

Présidente du Mouvement

Citoyens de La Réunion en Action (CREA)