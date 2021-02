Depuis quelque temps, on peut constater que certaines personnes extériorisent leurs racismes envers les Mahorais. Elles ne sont pas nombreuses, mais nous devrons faire très attention, car le racisme est contagieux, les événements récents l'ont confirmé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une gamine agressée gratuitement par une bande de délinquantes devant une école, attisée par les adeptes du Front haineux, rapidement les réseaux sociaux s’emballent et tous les Mahorais sont au banc des accusés. Bien entendu, pour ces personnes, la délinquance et le harcèlement n’existent pas parmi les Réunionnais et dans nos écoles.

Autre pensée malsaine qui circule actuellement, c’est qu’il faut réserver les lits de réanimation pour les locaux, cela se traduit par " laissez les Mahorais mourir chez eux "… Avec ce triste raisonnement, on patauge dans le caniveau.

Réunionnais, faut bien comprendre que les Mahorais sont Français, mais vivent dans une grande pauvreté, aggravée par la problématique des migrants Comoriens, et ils peuvent s’installer partout en France. Notre pays s’est accaparé de Mayotte pour ses richesses minières du canal de Mozambique et son positionnement stratégique, les conditions de vie de la population autochtone sont le dernier des soucis du gouvernement français. De plus, l’épidémie du COVID a révélé les failles et le peu de moyens dont dispose Mayotte 101e département. Quant aux élus politiques comme ici chez nous, ils utilisent les Mahorais qu’à des fins électorales.

Alors quand j’entends la Mairesse de Saint-Louis réclamer la fermeture de notre aéroport pour Mayotte, je me pose des questions. Est-ce la méchanceté ou le racisme ? Pourquoi ne parle-t-elle pas de fermer l’aéroport aux gens venus de l'hexagone, principale source de contamination pour la Réunion ?

Quand on voit le nombre de touristes qui débarque dans l’île sans contrôle, ce matin même, un fraudeur Belge a été condamné pour faux et usage de faux, il risquait 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, mais s'en est sorti qu’avec une petite amende de 650 euros. Les variants Brésilien, Anglais arrivent d’Europe et non pas de Mayotte.

Si on doit fermer l’aéroport (hormis pour les vols commerciaux) qu'on le fasse pour tous les pays.

ALORS, POURQUOI STIGMATISER LES MAHORAIS ?

Quant à la violence exercée par des jeunes mahorais, là aussi, il faut arrêter de stigmatiser le quartier FAYARD.

En 2018, j'ai personnellement travaillé dans ce patelin sur un projet, j’ai été bien accueilli par des parents et des jeunes qui ont envie de s’en sortir, mais n’ont pas les moyens. J’ai aussi et surtout vu la misère, la désolation, 90% des gens aux chômages, et abandonnés par la municipalité. J’avais rencontré Mr le maire Jean-Paul VIRAPOULLE, j’ai ressenti son inintéressant pour ce quartier. Certes, il y a des problèmes de violence comme dans d’autres villes, mais ce n’est qu’une petite minorité.

À titre de comparaison, à la même date, je menais des projets aussi au Port et Saint-Pierre (Rivière des Galets, Terre-Sainte et Bois-D’olive), le maire Mr FONTAINE m’avait reçu et des moyens ont été déployés pour des actions qui sont toujours en cours. On s’étonne qu’il ait été élu dès le premier tour.

Idem pour Mr HOARAU maire du Port, j’ai travaillé avec FAR-FAR à la Rivière des galets, j’ai vu les moyens débloqués par la mairie et le travail effectué par les acteurs sociaux pour combattre la pauvreté. Lui aussi élu au premier tour.

Bien sûr qu’on peut et qu’on doit faire plus…

Cependant, je ne peux croire que nous Réunionnais, descendants d’esclaves et d’engagés, sommes devenus racistes envers les autres peuples de l’Océan Indien avec qui nous partageons à peu près la même histoire.

Réunionnais sachez que malgré le métissage, nos cheveux moins ondulés, notre peau légèrement moins foncée, une bonne part de notre génome provient de la tribu des bois d’ébènes, ceux-là mêmes qui ont vécu les pires atrocités de l’histoire de l’humanité…

Georges Donald POTOLA