Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mme Nassimah Dindar attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la consultation publique relative aux conditions et modalités d'attribution des fréquences dans la bande 700 MHz et la bande 3,5 GHz à La Réunion et Mayotte initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques, des poste et de distribution de la presse (ARCEP). Cette consultation a été lancée le 19 décembre 2020, et les opérateurs ont jusqu'à la fin du mois de février pour déposer leur dossier. (Crédit photo : AFP)

