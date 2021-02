Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Le monde du sport essaie aujourd'hui par tous les moyens de survivre à la crise sanitaire qui secoue notre monde . Cette crise requestionne nos acquis et nos organisations sociétales . Nous avons malheureusement par manque d'expérience et de solutions adaptées très peu de réponses à apporter à la population et bien souvent le réflexe est de trouver un ou des coupables au mal.

