La presse de ce jeudi 25 février évoque la fermeture de plusieurs services municipaux situés au Domaine de la Vanille, suite à des cas de Covid 19. En plus de la Direction des ressources humaines et du service de la réussite éducative annoncés dans la presse, l'école du Dr Martin est aussi concernée. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Il est important que le maire de Saint-André joue la totale transparence comme l’ont fait d’autres communes, pour ne citer que l’exemple du service de la police municipale de Saint-Pierre.



Dire la vérité c’est permettre aux agents d’être informés et de prendre les précautions qui s’imposent pour éviter la propagation de la maladie.

Dire la vérité, c’est permettre aux usagers d’éviter des déplacements inutiles pour cause de fermeture de s’organiser.

Dans ce contexte, nous demandons une réunion d’urgence du CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui est une instance réunissant les élus et les représentants des syndicats du personnel afin d’exposer la situation précise au sein de la commune et de définir les mesures nécessaires.

Le silence du maire représente crée un climat de suspicion : quelles mesures le maire a-t-il prises face à cette situation ? Il nous doit la vérité.



Nous exigeons la transparence, rien que la transparence.



Jean-Marie Virapoullé