Je me suis entretenue par téléphone avec Madame Bello, maire de Saint-Paul concernant mon intervention sur Réunion Première Radio en matinale. Je tenais tout d'abord à préciser mon propos s'agissant des vives réactions sur les réseaux sociaux qui menacent le vivre ensemble réunionnais et stigmatisent la population mahoraise (Photo d'illustration Préfecture)

A la question de Philippe Dornier : Qu’est-ce que vous dites aux réunionnais qui disent " il ne faut plus accueillir les mahorais à l’hôpital, on met en danger la santé des réunionnais ?



J’ai effectivement répondu que les centres hospitaliers de La Réunion n’appartiennent pas qu’aux Réunionnais, mais qu’ils fonctionnent pour les français de l’Océan indien. Au même titre que les hôpitaux métropolitains ont accueillis, des patients de la région Grand Est. Il s’agit ici de rappeler que dans ce moment de crise sanitaire inédit la solidarité nationale est essentielle et que les hôpitaux appartiennent à tous les français.



Mes propos ont malheureusement été mal interprétés ; Je m’excuse si mon intervention a pu heurter ; En aucun cas, ils visaient à nourrir une quelconque division. Le vivre ensemble réunionnais ne doit pas subir les effets délétères de cette crise. C’est ensemble et en solidarité entre tous les français que nous pourrons triompher de cette crise.



