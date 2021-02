Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, ont appris avec tristesse la disparition de monsieur Camille Bourhis. Il était le dernier des Français Libres de la Réunion, embarqués sur le contre-torpilleur Léopard. Les ministres adressent leurs sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à ses proches. (Photo : YouTube Réunion 1ère)

Fusilier marin, figure emblématique de l’Ile, " l’Amiral " était décoré de la Croix du Combattant et de la Croix de guerre. Il était officier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur et chevalier dans l’ordre national du Mérite. Cette reconnaissance de la Nation est due à l’exemplarité de son parcours militaire liée à un engagement citoyen dévoué à l’action locale.



La France salue le jeune homme de 19 ans qui a combattu pour la nation et pour la liberté. Son histoire épouse celle de La Réunion durant la Seconde Guerre mondiale. Il est des quelques dizaines de Réunionnais embarqués à bord du Léopard en janvier 1943. Le périple du soldat Bourhis le mena de Madagascar à Djibouti en passant par l’Egypte, Malte et le Liban. Enfin, il atteignit les côtes de Provence et le sol de France pour poursuivre le combat.



L’Ancien Combattant de la Seconde Guerre mondiale était un engagé par nature et par conviction. Il était aussi un combattant politique, un artisan du territoire et de l’identité réunionnaise. Incontestablement, Camille Bourhis fait partie des Réunionnais qui ont bâti La Réunion d’hier, construit La Réunion d’aujourd’hui et posé les bases de son avenir.